Coupe du Monde de Football : la Tunisie ne manque pas de qualités et profitera de la présence de son public (Deschamps )

Le sélectionneur de la France, Didier Deschamps a estimé que la Tunisie ne manque pas de qualités et d’enthousiasme d’autant qu’elle profitera de la présence de son public, mercredi, au stade Al Janoub, lors de son troisième et dernier match du premier tour de la coupe du monde Qatar 2022 (groupe D).

“Les Tunisiens, je les connais bien, je ne suis pas à la place de Jalel Kadri. Ils vont jouer la qualification à fond avec des choix différents qui sont possibles pour lui. C’est une équipe avec de la qualité. Il y a un contexte au niveau du public qui sera très favorable pour eux. On sera encore plus à l’extérieur demain. Il y a cette ferveur et cet enthousiasme autour de cette équipe”, a déclaré Deschamps, mardi en conférence de presse.

Concernant un prévisible turn over de son effectif, l’entraineur des Bleus a indiqué que “les 24 joueurs ont envie de jouer demain, mais ils ne commenceront pas tous. Vous pouvez penser, imaginer, mais j’ai des donnés en direct que vous ne pouvez pas avoir”.

“On n’a pas forcément la nécessité d’aller chercher un point dans l’absolu. C’est un match de Coupe du monde, on joue la Tunisie qui joue sa qualification. L’équipe qui va jouer demain fera en sorte d’obtenir le meilleur résultat possible. Des changements il y en aura, combien ? Vous ne le saurez pas et l’adversaire non plus. Installer l’adversaire dans le confort, je ne veux pas, la compo adverse je l’ai 1h30 avant.”

De son côté, le joueur Aurélien Tchouaméni a souligné que la France aura affaire à une “très bonne équipe” tunisienne. “Ce sera un match rugueux face à une équipe qui voudra remporter ce match. De notre côté, on se doit de tout donner pour le maillot. On a des millions de supporters qui voudront qu’on gagne ce match. On sera prêt.”

“L’équipe tunisienne est une équipe forte avec des joueurs talentueux, techniques. Ils savent mettre beaucoup d’intensité. Ils ont des bons joueurs que j’ai pu affronter pour beaucoup en Ligue 1. On s’attend à un match difficile contre un adversaire qui va tout donner, avec l’apport de leurs supporters nombreux au Qatar”, a expliqué le milieu défensif du Real Madrid.

“Je pense que la vérité de chaque match est différente. Dans le passé ça a pu être compliqué mais ceux qui joueront demain essaieront de montrer leur meilleur visage”, a-t-il mis en garde.

“Pour moi, le plus important c’est de se concentrer sur le match de demain. Les huitièmes de finale c’est là qu’il y a les meilleurs équipes. Tu n’as pas le droit de te cacher. Argentine, Pologne, Mexique… On sera prêt.”

Il est à rappeler que la France, tenant du titre, a déjà assuré sa qualification pour le prochain tour après deux victoires contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1), tandis que la Tunisie compte un match nul face au Danois (0-0) et une défaite devant les Socceroos (0-1).

