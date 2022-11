DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Pluies attendues sur le nord et le centre-ouest

Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues cette nuit, mardi et mercredi 29 et 30 novembre 2022, sur le nord et le centre-ouest. Ces pluies seront intenses notamment sur l’extrême nord-ouest où les quantités varieront entre 30 et 60 millimètres avec des chutes de grêle, d’après un bulletin de suivi de la situation météorologique publié par l’INM.

Une baisse des températures est également prévue et les maximales varieront entre 13 et 18 °C et ne dépasseront pas 8 °C sur les hauteurs ouest. Un vent relativement fort à fort d’une vitesse atteignant temporairement 70 km/h soufflera prés des côtes et sur les hauteurs.