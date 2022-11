Le temps sera favorable samedi à des pluies éparses et orageuses sur le Nord et le Centre, devenant, l’après-midi, temporairement intenses sur certaines délégations de l’extrême nord et du nord-ouest. Le temps sera parfois nuageux sur le Sud.

L’intensité du vent nécessite de la vigilance près des côtes et sur le sud, où il sera accompagné de phénomènes de sable. La mer sera très agitée à houleuse.

Les températures maximales varieront entre 13 et 18 degrés dans le nord et les hauteurs, et entre 18 et 23 degrés dans le reste des régions.