Tunisie : Ouverture d’une instruction judiciaire contre des célébrités et des personnalités politiques

Une instruction judiciaire contre plus de vingt personnes a été ouverte par le ministère public au Tribunal de première instance de Tunis, ce vendredi 25 novembre 2022.

Notons que les personnes concernées par cette instruction, des animateurs, d’anciens responsables, des hommes politiques, des syndicalistes, d’anciens cadres sécuritaires et des célébrités.

L’enquête concerne la formation d’une bande dans le but de nuire à des personnes et à des propriétés, de complot contre la sûreté de l’Etat intérieure et de liens avec des fonctionnaires d’un pays étranger dans le but de nuire à la Tunisie diplomatiquement. Aussi la falsification, la détention et l’usage de faux et d’atteinte à la personne du président de la République.