Coupe du Monde de Football : le match contre le Qatar “un tournant” pour le Sénégal (Aliou Cissé)

Aliou Cissé (sélectionneur du Sénégal, après la défaite contre les Pays-Bas (2-0), en conférence de presse): “C’était un match de très haut niveau, très compliqué, mais plutôt équilibré, selon moi le score ne reflète pas la physionomie du match. Je suis très fier de mes garçons.

A nous de bien nous préparer pour le deuxième match qui sera déjà un match décisif. Quand vous perdez le premier match, le deuxième devient une finale. Le match contre le Qatar sera un tournant pour le Sénégal.

Le coupable de la défaite? Je suis peut-être et sûrement le coupable comme entraîneur. On a eu deux ou trois opportunités. Mais le football, c’est l’efficacité. Dans l’ensemble, on s’est créé de bonnes situations, on va continuer à travailler pour améliorer ces situations. L’animation offensive est un chantier pour cette Coupe du monde.

Gagner ce match nous aurait mis dans le bon sens, ce n’est pas le cas, le deuxième match contre le Qatar sera très difficile, mais on doit faire en sorte de le gagner. Et cela peut nous motiver d’avoir perdu (contre les Pays-Bas, ndlr), tout n’a pas été mauvais. Une erreur du gardien Mendy sur le premier but néerlandais ? Je n’ai pas revu les images, je ne sais pas, je dois revoir.”

