Coupe du Monde de Football : les chances tunisiennes vues par les journalistes tunisiens

La Tunisie abordera mardi sa nouvelle campagne mondialiste, à l’occasion de son premier match du Groupe D de la coupe du monde Qatar-2022 contre le Danemark, avant de rencontrer l’équipe d’Australie, le 26 novembre, puis les champions du monde francais, le 30 du même mois.

Quelles sont les chances de l’équipe tunisienne à la coupe du monde du Qatar ? A quoi ressemble le premier match de la phase de groupe face au Danemark?.

L’agence Tunis Afrique Presse (TAP) a interrogé un certain nombre de journalistes sportifs tunisiens qui ont couvert les différentes participations de la sélection lors des précédentes compétitions africaines, arabes et mondiales, et leurs opinions étaient les suivantes :

– Ramla Mehiri (journaliste à l’agence TAP ayant une longue expérience dans le domaine de la presse sportive) : “Le Danemark est l’un des pays qui possèdent de longues traditions dans le football européen et international. Les joueurs de l’équipe nationale danoise se distinguent par leurs excellentes conditions physiques. La tâche ne sera pas aisée pour l’équipe tunisienne. Cependant, l’équipe nationale reste capable de relever le défi dans un match d’ouverture considéré comme l’une des clés du tournoi, notamment sur le plan psychologique”.

“La sélection tunisienne tunisienne compte beaucoup sur la solidarité et l’homogénéité du groupe, d’autant qu’elle a bénéficié d’une préparation intensive loin des pressions qui auraient pu affecter les joueurs. J’espère que l’équipe a déjà surmonté certaines pressions qui ont accompagné l’annonce de la liste des 26 joueurs”.

“C’est une chance d’atteindre la Coupe du monde au Qatar sans gros problèmes de santé, à l’exception d’une légère blessure contractée par le deuxième gardien de but, Béchir Ben Said, ce qui ne semble pas affecter les performances de l’équipe”.

“Tout le monde est désormais derrière les aigles de Carthage qui évolueront dans des conditions d’un match à domicile, en présence de dizaines de milliers de supporters tunisiens attendus”.

– Lotfi Larguet (journaliste, expert en droit du sport et qui possède une longue expérience à l’hebdomadaire Tunisie Hebdo) : “Je crois que l’équipe nationale doit descendre sur le terrain pour gagner, quel que soit le nom de l’adversaire, à condition d’être parfaitement préparée psychologiquement et physiquement, et avec une stratégie bien claire visant à obtenir un résultat positif”.

“Il est vrai que d’un point de vue objectif, la mission de l’équipe nationale sera très difficile contre le Danemark ou la France, alors que la tâche semble plus facile contre l’Australie, mais quoi qu’il en soit, les joueurs sont appelés à jouer sans complexes et à tout tout donner pour montrer un visage honorable et présenter un beau jeu sans se soucier des chances de passage au second tour. Les chances de qualification au second tour sont difficiles, mais le rêve reste possible”.

– Abdelwahab Ben Rhouma (journaliste rédacteur en chef du service sport au journal Al-Sahafa) : “Logiquement et sur le papier, les chances de l’équipe tunisienne de se qualifier pour le second tour paraissent minces pour plusieurs considérations, dont la plus importante est que l’équipe nationale ne dispose pas d’un gardien capable de faire la différence. Le meilleur gardien actuel, Ayman Dahman, manque d’expérience internationale”.

“L’absence d’un meneur de jeu de haut niveau constitue également un grand handicap pour le onze national, d’autant plus que la ligne offensive doit être plus d’efficacité. Nos seules chances reposent sur les contre-attaques et les balles arrêtées”.

“Le premier match face au Danemark est décisif. Décrocher un match nul reste possible si on fait preuve d’une grande discipline tactique et on est prêt physiquement”.

– Karim Tarhouni (présentateur à Abu Dhabi Sports Channel) : “Autant nous sommes fiers de la participation de la Tunisie à la coupe du monde pour la 6e fois de son histoire, autant nous attendons avec impatience de voir le comportement de l’équipe et sa capacité à apporter la joie aux supporters tunisiens”.

“Concernant la liste des joueurs retenus, je pense que certains d’entre eux ont été retenus par favoritisme. Vu le manque de compétition et de rythme pour certains joueurs locaux et les circonstances qui ont entouré le groupe avant de se rendre à Doha, la tâche s’annonce très difficile. Contre le Danemark, je crois que le onze national doit jouer pour fermer les espaces, car nous n’avons pas de joueurs qui attaquent”.

“A mon avis, cette fois aussi, on est là pour faire de la figuration, parce que quand il n’y a pas de vision claire et de planification et qu’il y a beaucoup de favoritisme, il n’y aura aucune chance de succès dans le football, qui est presque une science exacte.”

– Moncef Jeguirim (journaliste à Radio Monastir): “Aucun faux-pas n’est permis face l’équipe danoise, car le match de demain déterminera les chances de qualification de la sélection tunisienne pour la première fois au second tour de la Coupe du monde.

“Le dernier match amical face à l’équipe nationale iranienne (2-0) était une bonne répétition avant d’aborder les choses sérieuses que ce soit pour le sélectionneur national ou pour les joueurs”.

“L’équipe nationale doit tirer les leçons de ses derniers matches amicaux et de profiter de l’ambiance positive qui règne actuellement au sein du groupe, pour obtenir un résultat positif face au Danemark. Il ne faut pas pas tomber dans la comparaison des niveaux techniques des deux équipes mais il faut croire en leurs capacités et en leurs chances pour atteindre leur objectif”.

– Mondher Jenbeniani (ancien journaliste au sein de Radio Jeunes et réalisateur de plusieurs émissions sportives à la Radio et à la Télévision tunisiennes): ” la Tunisie participe à la Coupe du monde du Qatar 2022 avec des chances respectables. Et atteindre cet objectif n’est pas lié seulement au niveau technique, physique ou tactique des joueurs mais aussi à la bonne ambiance assurée par le staff administratif et par les bons choix tactiques du staff technique tout au long du tournoi”.

“Les joueurs eux sont tenus de se surpasser et d’aborder ces matches dans les meilleures dispositions morales”.

Coupe du Monde de Football