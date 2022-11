Coupe du Monde de Football : large victoire de l’Angleterre face à l’Iran (6-2)

L’Angleterre a écrasé l’Iran par 6 buts à 2, lundi à Doha, lors de la première journée du groupe B de la Coupe du monde de football (Qatar-2022).

Les Anglais l’ont emporté grâce à un doublé de Bukayo Saka (43e, 62e) et des buts de Jude Bellingham (35e), Raheem Sterling (45e+1), Marcus Rashford (71e) et Jack Grealish (90e). Mehdi Taremi a inscrit les deux buts iraniens (65e, 90e+13, s.p.).

Lors de cette rencontre à sens unique, les Anglais sont parvenus à ouvrir la marque après une longue phase de possession : Shaw est lancé côté gauche et adresse un centre parfait pour Bellingham, dont la tête lobée termine au fond (35è).

Huit minutes plus tard, sur un corner, Maguire prend le dessus sur son adversaire et remet le ballon sur Saka, dont la frappe du gauche est parfaite et se loge sous la barre.

La défense iranienne n’a pas pu supporter la pression des Anglais qui ont réussi à inscrire un troisième but par le biais de Sterling. Au bout d’une action qu’il avait initiée depuis le rond central, Harry Kane est servi par Bellingham côté droit et centre vers Sterling, qui conclut du droit pour signer le 3e but anglais.

En deuxième période, Saka, servi sur la droite de la surface par Sterling, fixe la défense adverse, revient sur son pied gauche et marque le 4e but des “Three Lions” (62è).

Une minute plus tard, l’Iran réduit l’écart grâce à Taremi, après une frappe puissante du droit.

A la 72è minute, Kane hérite d’un ballon dans l’axe, se retourne et transmet vers Rashford côté droit.

Tout juste entré, l’attaquant mancunien efface son adversaire d’un crochet du pied droit avant d’inscrire la 5è réalisation des Anglais.

L’appétit des Anglais ne s’est pas arrêtée là, puisqu’à une minute de la fin du temps réglementaire, Rashford décale Bellingham qui lance parfaitement Wilson côté droit.

Ce dernier entre dans la surface et sert Grealish qui n’a plus qu’à assurer du droit face au but.

Dans le temps additionnel, Taremi s’offre un doublé en marquant le second but iranien du point de pénalty (90+13è).

En soirée (20h00), les Etats-Unis retrouveront le Pays de galles pour le compte du même groupe.

Coupe du Monde de Football