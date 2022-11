Tunisie : La HAICA se réserve le droit de saisir la justice contre la décision de l’ISIE

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a dit rejeter la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) n°2022-31 du 18 novembre 2022, modifiant et complétant sa décision n°8 du 20 février 2018 qui fixe les règles et conditions auxquelles les médias doivent se conformer durant la campagne électorale et référendaire.

Le conseil de la HAICA a affirmé qu’il se réserve le droit de saisir la justice pour porter plainte contre la décision de l’instance électorale qui ” constitue un danger pour le processus électoral, sa transparence et sa crédibilité et menace l’avenir de la liberté d’expression et d’information en Tunisie”, indique un communiqué publié, samedi, par l’instance de régulation.

Cette décision, selon la HAICA, comporte un danger qui menace la transparence de la couverture médiatique des élections et constitue une violation manifeste de la loi.

“Cette décision va conduire à une anarchie dans la gestion de la couverture médiatique de la campagne électorale et engendrer l’exclusion des différents intervenants dans le processus électoral dont la HAICA, la Cour des comptes et le Tribunal administratif “, a-t-elle averti.

L’instance de régulation a, par ailleurs, rappelé avoir émis la décision portant organisation de la couverture médiatique audiovisuelle de la campagne électorale pour les prochaines législatives une semaine avant le démarrage de la campagne électorale en raison du retard dans la publication de la décision conjointe avec l’ISIE et dans le souci de garantir la préparation des médias à la couverture de ces échéances législatives.