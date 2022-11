Coupe du Monde de Football : les chances des sélections arabes (Noureddine Boufelgha)

La présence de quatre sélections arabes à la Coupe du monde Qatar 2022 est un grand exploit pour le football arabe en soi, d’autant que l’organisation de ce tournoi mondial au Qatar donne aux équipes arabes l’opportunité de bénéficier de l’avantage du terrain et du public, a estimé l’entraîneur tunisien et le docteur en football, Noureddine Boufelgha.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Boufelgha, également membre du staff technique de l’équipe nationale des Emirats Arabes Unis, a souligné que l’objectif principal pour les quatre représentants arabes reste de passer au second tour, malgré la difficulté de la tâche, à des degrés moindres, ajoutant que la qualification d’au moins deux équipes serait un exploit important pour le football arabe.

S’agissant des chances arabes à la Coupe du monde Qatar 2022, le technicien tunisien a estimé que l’équipe tunisienne est tenue de viser plus haut et de fixer des objectifs plus ambitieux, pour atteindre un objectif jamais réalisé lors des éditions de l’Argentine 1978, France 1998, Japon 2002, Allemagne 2006 et Russie 2018, qu’est la qualification pour le deuxième tour.

“Bien qu’ils ont hérité d’un groupe relevé comprenant notamment la France, tenant du titre, et le Danemark, l’équipe qui a battu la France lors de la phase de groupes de la Ligue européenne des Nations 2022-2023, ainsi que le l’Australie, qui a décroché son ticket suite aux barrages inter-continentaux, les Aigles de Carthage ont toutes les chances de leur côté pour se qualifier au second tour, à condition qu’ils savent bien gérer leurs trois matches”, a-t-il expliqué.

Il a souligné que “le premier match face au Danemark, prévu mardi prochain, s’annonce certes difficile mais il n’est pas question de le perdre, pas moins qu’un match nul, ce qui permettra aux joueurs d’aborder la deuxième rencontre face à l’Australie dans les meilleures dispositions morales”.

Quant à l’Australie, Boufelgha a expliqué qu'”en tant que membre du staff technique de la élection émiratie, j’ai déjà vu la performance de l’équipe australienne lors de son match barrage remporté face aux Emirats (2-1) en juin dernier au Qatar. A priori, l’Australie semble être à la portée du onze national car, malgré la force physique de ses joueurs, c’est une équipe en plein rajeunissement et la plupart de ses stars sont parties”.

“La victoire sur l’Australie est d’après moi obligatoire, pour conforter nos chances avant d’affronter la France que j’espère au moins tenir en échec pour arracher un point qui serait suffisant pour la qualification au second tour et éviter les calculs compliqués”.

“La sélection est en mesure de récolter au moins cinq points au premier tour, à condition que les joueurs croient en leurs chances jusqu’au bout”, a souligné le technicien tunisien, indiquant qu’après cinq participations au Mondial, il est temps de faire plaisir aux supporters tunisiens et d’atteindre le second tour pour la première fois de l’histoire du football tunisien.

Les Aigles de Carthage, rappelle-t-on, affronteront le Danemark le 22 novembre, puis l’Australie e 26 du même mois, avant de conclure face à la France le 30 novembre.

L’entraineur tunisien qui possède une grande expérience dans les championnats du Golfe, a indiqué que l’équipe qatarie a de grandes chances de passer au second tour, malgré la difficulté de la tâche en présence des équipes du Sénégal et des Pays-Bas.

La sélection qatarie qui a effectué la meilleure préparation de son histoire et bénéficié de tous les moyens et encouragements de son pays, semble être prête pour relever le défi, rappelant que le Qatar est le champion d’Asie 2019 et jouera de surcroit sur son territoire et devant ses supporters.

“L’équipe du Qatar a connu une stabilité au niveau technique, puisqu’elle est entraînée par l’Espagnol Felix Sanchez depuis 2017, et elle possède aussi des joueurs de haut niveau tels que Hassan Al-Haidous, Al-Moez Ali, Akram Afif, Abdekarim Hassan et Bouallem Khoukhi”.

“Le match d’ouverture le 20 novembre face à l’Equateur sera décisif sur le plan psychologique pour l’équipe du pays organisateur, malgré la difficulté de ses matches suivants contre le Sénégal et les Pays-Bas”, a ajouté Boufelgha.

Le Qatar évoluera dans le groupe A, et débutera son tournoi contre l’Equateur en ouverture le 20 novembre au stade Al-Bayt, puis affrontera le Sénégal le 25 au stade Al-Thumama, et conclura le premier tour contre les Pays-Bas le 29 du même mois au stade Al Bayt.

En ce qui concerne les chances de l’équipe nationale marocaine, Boufelgha, a estimé que “bien que versés dans un groupe difficile qui comprend la Belgique, la Croatie et le Canada, les Lions de l’Atlas ont une chance de se qualifier avec la Belgique pour le deuxième tour, et cela passera par une victoire face aux équipes croate et canadienne”.

“Le Maroc dispose des outils nécessaires et d’un capital humain capable de réaliser cet exploit, notamment en présence d’éléments d’expérience à l’instar du milieu de terrain de Chelsea, Hakim Ziyech, du défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi et de l’attaquant d’Al Ittihad saoudien, Abderrazak Hamdallah.

Il a précisé que le remplacement de l’entraîneur Hallilhozic par le Marocain Walid Regragui à la tête de l’équipe nationale marocaine ne pourra pas affecter les performances de l’équipe des Lions de l’Atlas qui a conservé la plupart de ses joueurs.

Le Maroc rencontrera la Croatie lors de son premier match le 23 novembre, puis le Canada le 27 novembre et la Belgique le 1er décembre.

Concernant l’Arabie Saoudite, Noureddine Boufelgha a affirmé à l’agence TAP que l’équipe “verte” a brillé lors des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde en s’imposant notamment contre le Japon et l’Australie et elle compte de très bons éléments capables de se qualifier pour le deuxième tour malgré la difficulté de la tache.

“Les saoudiens sont tenus de remporter une victoire face au Mexique et d’au moins tenir en échec l’Argentine pour conforter leurs chances de qualification, même si cela ne sera pas une affaire à la portée, mais rien n’est impossible”, a déclaré le Tunisien.

L’Arabie Saoudite qui en sera à sa sixième participation à la Coupe du monde, évoluera dans le groupe C, et débutera son aventure contre l’Argentine le 22 novembre au stade Lussail, avant de donner la réplique à la Pologne, le 26 à la cité de l’Education, puis au Mexique le 30 à Lussail.

Les Saoudiens peuvent compter sur une pléiade de joueurs qui ont notamment brillé lors des des éliminatoires de la Coupe du monde, notamment Salem Al-Doussari, Saleh Al-Chehri et Nawaf Al-Abed, pour rééditer l’exploit de la Coupe du monde 1994 aux Etats Unis, et franchir la phase de groupes.