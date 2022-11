Coupe du Monde de Football : La mission s’annonce difficile, mais pas impossible (Naim Sliti)

Le milieu de terrain de la sélection nationale tunisienne de football et du club saoudien d’Al Ettifaq, Naim Sliti s’est dit honoré de défendre les couleurs de la Tunisie lors du mondial du Qatar 2022 dont le coup d’envoi sera donné dimanche prochain.

Sliti qui s’exprimait dans une interview accordé au site de la FIFA, a estimé que “c’est un grand honneur pour lui que de joueur pour la Tunisie, qu’il se donne à fond à chaque que l’occasion lui est donnée de porter le maillot des aigles de Carthage et qu’il jouera lors du mondial pour un peuple entier”.

S’agissant de cette édition de la coupe du monde qu’abritera un pays arabe pour la première fois de l’histoire de la compétition, l’international tunisien s’est dit être “heureux avec ses coéquipiers, déterminés et émerveillés par la qualité de l’infrastructure mise en place notamment que quatre sélections arabes sont en lice (Qatar, Arabie Saoudite, Maroc et Tunisie).

“L’occasion sera propice pour faire honneur au football arabe devant un public exceptionnel”, a-t-il ajouté.

Pour Naim Sliti, la sélection tunisienne négociera le premier tour dans un groupe (D) difficile qui compte la France, tenante du titre, le Danemark et l’Australie.

“Nous sommes conscients de la difficulté de notre mission devant la France et le Danemark et il faut, également, se méfier de l’Australie dont le niveau est aussi bon, mais tout est possible dans le football et nous détenons un groupe de qualité et déterminé à faire de son mieux”, a-t-il renchéri.

Interrogé sur le mondial de Russie, et la différence avec le groupe de la Tunisie en 2018 (Angleterre, Belgique et Panama), le joueur a expliqué que “la sélection anglaise était très forte tandis que la Belgique était la meilleure équipe de la compétition.

Pour lui, les deux groupes se ressemblent, faisant remarquer que la France et le Danemark sont actuellement du même calibre que l’Angleterre et la Belgique de 2018.

“La qualification au deuxième tour du mondial est un rêve pour la Tunisie et nous sommes déterminés à marquer les esprits lors de cette édition. La mission sera compliquée mais nous avons les qualités requises pour y parvenir”, a assuré Naim Sliti.

Et le joueur de conclure: “La sélection de Tunisie s’est améliorée depuis le mondial de Russie, acquérant davantage d’expérience, notamment chez ses titulaires devenus plus murs et plus forts en défense comme en attaque”.