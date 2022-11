Le défenseur international anglais de Chelsea (Premier league anglaise de football), Reece James, blessé à un genou depuis mi-octobre, a annoncé mercredi son forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).

“A la minute où je me suis blessé au genou, je savais que ce serait très serré pour revenir pour la Coupe du Monde, mais j’ai toujours eu le sentiment que c’était possible. J’ai travaillé plus dur que je ne m’en serais jamais cru capable pour me donner une chance et je pense vraiment que j’aurais pu aider l’équipe.

Je comprends que c’était risqué pour les deux parties, mais j’étais prêt à le prendre”, a-t-il indiqué dans une publication sur son compte officiel Twitter.

James était sorti peu après l’heure de jeu lors d’un match de Ligue des champions contre l’AC Milan, le 11 octobre, et Chelsea avait alors évoqué une absence de huit semaines, ce qui le mettait hors-course pour faire partie du groupe.

Mais le joueur avait assuré, déjà sur Twitter: “la course contre la montre est lancée… Mais nous n’abandonnerons pas”.

James n’est malheureusement pas le seul joueur défensif blessé pour l’Angleterre, son coéquipier à Chelsea Ben Chilwell étant forfait certain, alors que Kyle Walker, le joueur de Manchester City, n’a pas rejoué depuis le 2 octobre mais semble plus proche que James d’un rétablissement complet.

Lors du Mondial 2022, l’Angleterre figure dans le groupe B, en compagnie de l’Iran, des Etats-Unis, et du Pays de Galles.