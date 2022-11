Un accord a été conclu ce mardi 08 novembre 2022, de majoration salariale pour les agents et cadres des banques et institutions financières. Et ce, au titre des années, 2022, 2023 et 2024.

L’accord stipule l’octroi de majorations de 7%, réparties sur les trois années, et ce à partir de 2022.

Voici le tableau à titre indicatif :