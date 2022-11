Une caravane médicale multidisciplinaire au chevet des populations de Kébili

L’Association tunisienne d’aide aux victimes des erreurs médicales (ATAVEM), en partenariat avec la direction régionale de la santé de Kébili et la société Mazarine Energy, vient d’organiser une caravane sanitaire destinée aux habitants de la délégation d’El Faouar.

De taille humaine, cette opération s’est déroulée le samedi 5 novembre 2022.Elle a permis d’offrir aux habitants des prestations médicales dans différentes spécialités, notamment en dermatologie, ophtalmologie, hémopathie, gynécologie obstétrique, pédiatrie, oncologie, pneumologie, maladies du foie, hémopathie et autres, en plus d’examens spéciaux concernant le dépistage du cancer…

Quelque 700 citoyens, dont la plupart n’ont jamais été auscultés auparavant par un spécialiste, ont pu bénéficier dans ce cadre de consultations et d’un traitement adapté à leur pathologie, ainsi que de consignes à tenir pour bien se soigner.

Le président de l’association, docteur Issam El Amri, s’est réjoui de la réussite de l’organisation de cette caravane. « Nous estimons que les objectifs de cette caravane ont été largement atteints vu que nous avons effectué environ 700 consultations. Nous avons sensibilisé, prodigué des conseils et c’était pour nous l’occasion de dépister certaines personnes atteintes de maladies chroniques ou d’autres pathologies qui ont été orientées vers les structures régionales de santé adéquates », a-t-il souligné.

Le président de l’ATAVEM a ajouté dans ce cadre : « Nous sommes venus dans cette région et nous avons amené avec nous des spécialistes pour répondre aux besoins de la population. Notre action s’inscrit dans le cadre du rapprochement des prestations médicales des citoyens et afin de pallier aux difficultés de déplacement des habitants de ces régions lointaines vers les établissements de santé.

La plupart des habitants n’ont pratiquement pas accès aux soins de santé de base. Dans ces régions, les centres de soins de santé de base ne disposent pas de médecins spécialistes et les centres hospitalo-universitaires les plus proches sont très loin, ce qui décourage les habitants de cette localité à s’y rendre et à prendre soin de leur santé. C’est pour cela que nous sommes venus ».

Pour sa part, la Business Administration Manager de Mazarine Energy, Iman Nahlawi, s’est félicité de la réussite de cette action qu’il a qualifiée de “taille humaine“ rappelant qu’elle entre dans le cadre de l’engagement constant de la compagnie dans les actions sociales et dans le souci de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans la région d’El Faouar.

En somme, on peut dire que la mobilisation et l’élan de solidarité qui ont accompagné cette action donnent un bel exemple de citoyenneté et de ce que doit être un partenariat entre les différentes parties de la société civile qui militent pour le bien-être et la promotion du cadre de vie des citoyens.