Marathon de sensibilisation et de dépistage du cancer du poumon demain à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis

L’association tunisienne de chirurgie thoracique cardiaque et vasculaire organisera, demain dimanche à partir de 9h, un marathon de sensibilisation et de dépistage du cancer du poumon sous le thème ” 10 mille pas contre le cancer ” et ce, à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de l’association, Belhassan Smati a fait savoir qu’une équipe médicale et paramédicale assurera le dépistage du cancer du poumon et fournira les conseils et informations utiles aux patients.

Selon la même source, les fumeurs âgés entre 55 et 74 ans et les personnes qui fument au moins un paquet de cigarettes ou plus par jour depuis une trentaine d’années seront appelés à effectuer un scanner spécifique gratuitement dans l’un des établissements de santé publics ou privés.

Dans ce contexte, Smati a appelé tous les fumeurs à se faire dépister de manière périodique faisant remarquer que le cancer du poumon est une maladie silencieuse dont les symptômes ne deviennent apparents qu’à un stade avancé.

” Malheureusement le dépistage précoce n’est pas enraciné dans la mentalité du Tunisien et c’est ce qui fait que 300 patients seulement sur 6 mille cas détectés par an survivent “, a-t-il regretté.

A noter que le marathon est organisé en partenariat avec l’association ” Sport pour Tous “, le Croissant Rouge et les ministères de la santé et des sports.