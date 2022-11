Suspension de la grève des agents de la Transtu

Les agents de la société des transports de Tunis (Transtu) ont décidé de suspendre la grève ouverte entamée ce mercredi matin, après un accord convenu lors d’une séance du travail tenue entre la fédération générale de transport et la direction de la société.

L’accord stipule le versement de salaire des agents demain jeudi, selon les déclarations du secrétaire général adjoint de la fédération, Ridha Fehri. Il a souligné à la TAP que la séance du travail a été axée, sur les moyens de rénover, dans les plus brefs délais, le parc de la société (rames de métro et bus) devenu vétuste et ne répondant plus aux normes requises.

La réunion a aussi permis d’évoquer les actes de violence perpétrés contre les agents, par des usagers en colère, de ce service public, nécessitant ainsi de renforcer la sécurité de ces employés, selon la même source.

Fehri a démenti l’idée que l’objectif de la grève soit une revendication d’augmentation de salaire, affirmant que la fédération générale du transport se penche sur l’examen des moyens de sauver la Transtu dont la pérennité sur le marché est en danger.

Une grève du personnel de la Transtu a été observée ce mercredi pour revendiquer le droit au salaire du mois d’octobre dont le versement à tardé de plus de 12 jours, et entamer des négociations relatives à la situation de la société.