Le ministère du Transport a annoncé que le trafic des trains transportant le phosphate de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a repris son activité , depuis vendredi soir, 28 octobre 2022, après un arrêt d’environ un mois. Le département du transport a précisé dans un communiqué publié, samedi, son engagement d’œuvrer pour le maintien de l’activité du transport du phosphate afin de préserver les intérêts économiques de la Tunisie.

Le président directeur général de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), Taoufik Boufayed avait déclaré, le 18 octobre 2022, à l’agence TAP que la poursuite de la fermeture de la ligne ferroviaire 13 dédiée au transport du phosphate à Gafsa, occasionne à la société des pertes de deux millions de dinars par mois au titre des salaires du personnel.Et d’ajouter que la fermeture de cette ligne et le recours à la ligne 21 a entraîné la hausse des coûts et des dépenses pour la compagnie faisant savoir que la ligne 21 est la plus longue ligne reliant Metlaoui à Gabès.

L’acheminement du phosphate sur cette ligne peut durer jusqu’à trois jours (aller et retour) en raison de la dégradation de l’infrastructure, et ce, contrairement à la ligne 13 qui est plus rapide (un jour).