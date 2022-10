Championnat d’Espagne : cruelle défaite pour l’Atlético Madrid, battu 3-2 à Cadix

Trois jours après la cruelle élimination en Ligue des champions, l’Atlético Madrid a encore déchanté samedi, battu sur le fil 3-2 à Cadix pour la 12e journée de Liga, et met fin à sa série de six matches sans défaite.

Les Colchoneros ont été surpris après seulement 28 secondes de jeu par une reprise du gauche de Théo Bongonda, et ont encaissé un deuxième but signé Alex Fernandez à la 81e, mais ont sonné la révolte en fin de match, revenant grâce à un but contre son camp de Luis Hernandez (85e) puis une frappe tendue de Joao Felix (89e), avant le but peu académique du ventre de Ruben Sobrino, à la 90e+9, pour offrir la première victoire à domicile aux Gaditains cette saison.