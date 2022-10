Digital Media Awards Worldwide 2022 : Le web magazine tunisien “Mangeons bien” classé 2ème mondial

La Fédération tunisienne des directeurs de journaux (FTDJ) a publié un communiqué dans lequel elle félicite les responsables du webzine (Web Magazine) tunisien “Mangeons bien” (mangeonsbien.com) pour sa 2ème place mondiale aux « Digital Media Awards Worldwide 2022 » dans la catégorie « Best New Website or Mobile service » (Meilleur Site Web d’Information ou Service Mobile), lors du 73e « World News Media Congress » (Congrès mondial des médias d’information), l’évènement majeur de l’industrie de la presse écrite et des médias numériques, qui s’est tenu récemment à Saragosse, en Espagne, sous le pilotage de la prestigieuse « World Association of News Publishers » (Association Mondiale des Journaux et des Éditeurs de Médias d’Information, WAN-IFRA: une organisation non gouvernementale de défense de la liberté de la presse, fondée en 1948 à Paris et dont le siège est basé à Francfort, en Allemagne).

Il est à signaler que, Mangeons bien (mangeonsbien.com) — élu, également, le 12 juillet 2022, Meilleur Site Web d’Information ou Service Mobile en Afrique aux “African Digital Media Awards 2022” — était le seul média représentant la Tunisie, le Monde arabe et l’Afrique du Nord (pays du Maghreb + Égypte) parmi les 18 finalistes dans les 6 catégories des « Digital Media Awards Worldwide 2022 » qui distinguent les meilleurs acteurs de la presse numérique.

La Fédération Tunisienne des Directeurs de Journaux (FTDJ) se réjouit de telles distinctions à l’échelle continentale et internationale décernées par l’Association Mondiale des Journaux et des Éditeurs de Médias (WAN-IFRA) à un média tunisien et applaudit le travail accompli par cette jeune publication digitale, dont le sérieux et la rigueur journalistiques lui ont permis d’être un excellent ambassadeur de la presse tunisienne au 73 Congrès Mondial des Médias d’Information.

Fondé par notre collègue le journaliste M. Abdel Aziz HALI (rédacteur en chef du Webzine) et administré par Hanene MABROUK-HALI (directrice de la publication et responsable juridique); mangeonsbien.com – un média d’information spécialisé – a démarré ses activités le 14 décembre 2016 et s’adresse principalement aux “foodies”, aux passionnés de la bonne chère, aux amateurs de la cuisine et aux professionnels des métiers de bouche.

Mangeons bien (mangeonsbien.com) est le premier média tunisien dédié exclusivement à l’art culinaire, la gastronomie et la diététique, mettant l’accent sur la valorisation du patrimoine culinaire tunisien — l’un des principaux vecteurs de notre diversité (richesse) culturelle et le creuset de notre tunisianité aux multiples influences civilisationnelle — avec un regard bien attentionné sur les produits du terroir locaux et les cuisines du monde.