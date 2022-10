Journée nationale de l’hygiène des mains : Le ministère de la santé organise des actions de sensibilisation à la Cité des Sciences à Tunis

A l’occasion de la journée nationale de l’hygiène des mains en milieu communautaire, le ministère de la santé organisera demain, à la Cité des Sciences à Tunis, des actions de sensibilisation pour inciter les gens à laver régulièrement leurs mains pour préserver leur santé.

Dans une note d’information publiée samedi, le ministère de la santé a indiqué que des études ont montré que le lavage des mains protège contre les maladies à raison de 50% signalant que l’eau et le savon sont des moyens non coûteux et très efficaces pour éviter la diarrhée, l’hépatite virale et les infections aiguës du système respiratoire.

A noter que les actions de sensibilisation à l’importance du lavage régulier des mains auront lieu dans différentes régions du pays et cibleront essentiellement les élèves dans les établissements scolaires.