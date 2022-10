Iran : la famille de Mehsa Amini refuse le rapport du médecin légiste

L’avocate de la famille de la jeune femme iranienne, Mehsa Amini, a annoncé le rejet du rapport médico-légal, qui indiquait que sa mort après son arrestation par la police des mœurs était due à son état de santé et non à des violences.

L’équipe de défense a suggéré que le pouvoir judiciaire iranien sélectionne des neurologues, des neurochirurgiens, des cardiologues et des psychiatres « sur une liste de dix médecins nommés par la famille Amini ».

Amini, une Iranienne de 22 ans, est décédée le 16 septembre dans un hôpital où elle était dans le coma, trois jours après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs pour ne pas avoir respecté les codes vestimentaires stricts de la République islamique.

Après sa mort, des manifestations généralisées ont éclaté au cours desquelles des dizaines de personnes sont mortes, et les autorités ont annoncé l’arrestation de centaines de manifestants.

L’autorité médico-légale a déclaré le 7 octobre que la mort d’Amini avait été causée par les antécédents médicaux.

Mais l’équipe d’avocats de la famille « a rejeté le rapport médico-légal », a déclaré l’avocat Saleh Nikbakht, cité par le journal réformiste Etimad.

Il a ajouté que l’équipe de la défense avait demandé que « les causes de la mort soient réexaminées par un autre comité de médecins » en qui la famille d’Amini a confiance.

Le père de Mahsa, Amjad, avait déjà confirmé le 19 septembre que la santé de sa fille était « parfaite ».

L’avocat a également déclaré le mois dernier que la famille avait déposé une plainte contre les policiers qui avaient arrêté Amini à Téhéran et avait exigé une « enquête détaillée sur la façon dont l’arrestation avait eu lieu jusqu’à ce que Mahsa soit emmenée à l’hôpital ».

Nickbakht a réitéré la nécessité de clarifier toutes les circonstances entourant l’arrestation.

Etimad l’a cité aujourd’hui disant que « sans clarifier le déroulement de l’enquête et le rôle de la ou des personnes impliquées dans le transfert de Mahsa au poste de police de la moralité, il ne sera pas possible de défendre les droits de la famille (…) et démystifier la cause du décès.