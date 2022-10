DIRECT SPORT – Ligue 1 (3e J) : le S.Tunisien dénonce le report de son match face à l’Espérance de Tunis

Le Stade Tunisien a dénoncé, mercredi, le report de son match face à l’Espérance de Tunis, initialement prévu ce samedi, au stade Ennaifer au Bardo, pour le compte de la troisième journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

Le club stadiste rappelle que conformément aux dispositions du Chapitre 1, article 38, des règlements sportifs de la Fédération Tunisienne de Football de la saison sportive 2022/2023, les matches de championnat seniors ne seront reportés que lorsque plus que trois joueurs d’une même équipe sont retenus en Equipe Nationale Seniors et/ou Olympique.

“Or, il s’est avéré que trois joueurs seulement de l’équipe adverse ont été retenus en Equipe Nationale olympique, selon la liste des joueurs publiées sur la page officielle de la Fédération tunisienne de football”, ajoute le club qui souligne qu’il n’a même pas été informé par le report de la rencontre.

La Ligue nationale du football professionnel avait annoncé, plus tôt dans la journée, le report du derby de la capitale S.Tunisien-Espérance de Tunis, à la demande de l’équipe sang et or dont certains joueurs sont engagés avec les sélections U20 et U23.