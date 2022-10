Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a fixé à 50 d les frais d’admission des enfants aux jardins d’enfants publics relevant de son département.

Selon l’arrêté numéro 113 en date du 18 octobre 2022 publié au journal officiel de la république tunisienne (JORT) les frais d’inscription annuels aux jardins d’enfants publics ont été fixés à 30d en plus des frais d’assurance d’un montant de 5d.

“Sont exonérés de payer ces frais, les enfants des familles pauvres, à revenu limité et sans soutien et les enfants handicapés, notamment ceux qui sont atteints de troubles du spectre de l’autisme et les bénéficiaires du programme national de la promotion de la petite enfance”, selon l’article 3 de l’arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et de la ministre des finances.