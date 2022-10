Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle annonce le démarrage des sessions de formation et d’accompagnement technique au profit des candidats au concours national sur l’initiative privée” Machrouek” (ton projet) qui ont été sélectionnés (au nombre de 250) par les comités régionaux et le comité national de sélection à travers la plateforme d’inscription www.moubader.tn.

Lesdites sessions de formation et d’accompagnement seront assurées par 96 conseillers et spécialistes dans les structures d’appui, dont notamment l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI), les centres d’affaires, l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) et l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), indique un communiqué publié mardi 18 octobre 2022.

Durant le première semaine, 30 heures de formation et d’accompagnement ont été effectuées dans le cadre d’une session de formation qui a duré 5 jours, selon un programme spécifique qui a été élaboré pour ce concours et un exposé a été présenté sur les expériences réussies d’un nombre de promoteurs.

Des débats ont été organisés à cette occasion avec les représentants des structures concernées dans domaine de l’initiative privée, notamment de la Banque tunisienne de solidarité (BTS), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la Direction générale des impôts, l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) et de l’APIA, ainsi que deux webinaires ayant pour thèmes” l’investissement responsable” et le “commerce électronique”.