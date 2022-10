Tunisie : Du carburant sur la route provoque plusieurs accidents

Un accident est survenue ce lundi 17 octobre 2022, sur la route nationale reliant les délégations Rejich et Mahdia au niveau de l’avenue Habib Bourguiba. Plusieurs voitures et une moto, à son bord deux filles, ont glissé et ont été transportés à l’hôpital Taher Sfar.

Du carburant sur la route a provoqué le glissement de ces véhicules où les agents de sécurité sont intervenus pour organiser la circulation.

Les agents de la municipalité de Rejich sont intervenus pour mettre du sable sur le carburant afin d’éviter d’autres accidents.re Taher Safar de Mahdia a été témoin d’un accident de la circulation dans lequel une voiture est tombée dans un trou profond (grange de construction), avec une mère et sa fille à bord.

Les causes de l’accident sont dues au manque d’attention du conducteur de la voiture au trou en raison de l’absence de barrières et de signes de présence de travaux.