Rassemblement des partisans du PDL à la Place de la République, à Tunis

Des centaines de personnes se sont rassemblées à la Place de la République dans le cadre d’une marche initiée par le Parti destourien libre (PDL) pour dénoncer le “rendement” du président de la République, Kaïs Saïed, et “la détérioration de la situation économique et sociale” dans le pays.

Les participants ont brandi des banderoles et scandé des slogans anti-système et anti-Kaïs Saïed et d’autres dénonçant les prix élevés et la cherté de la vie, outre le manque de produits alimentaires de base sur le marché.

“Les forces de l’ordre ont refusé cette manifestation annoncée auparavant”, a déclaré la présidente du PDL, Abir Moussi, précisant que les sympathisants du parti venant de Tunis et des autres régions ont été empêchés de rejoindre le rassemblement à la place de République.

Le rassemblement se poursuit sous une importante présence policière et devant les caméras de plusieurs médias.

Cette manifestation intervient alors que la Tunisie célèbre ce samedi la Fête de l’évacuation du 15 octobre 1963, date du départ des troupes françaises du territoire tunisien depuis la base de Bizerte, dans le nord du pays.