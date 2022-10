Tunisie : Distribution de plus de 330 000 aides au profit des élèves nécessiteux

“Le ministère des affaires sociales a distribué jusqu’à maintenant plus de 330 000 aides aux élèves issus de familles nécessiteuses et à faible revenu, d’un don d’une valeur de 60 millions de dollars accordé par les états unis à la Tunisie, a annoncé vendredi le ministre des affaires sociales Malek Ezzehi dans une déclaration aux médias en marge de sa visite de travail à Monastir.

Il a expliqué que ce don a été remis au ministère des affaires sociales dans le cadre de la coopération internationale à travers les nations unis et l’UNICEF et sera versé au profit des enfants issus de familles nécessiteuses via la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) à toutes les familles étant donné “qu’il s’agit d’une aide indirecte”, selon ses propos.

Ezzehi a souligné que la subvention accordée aux élèves a été doublé de 50 à 100 dinars, en plus de l’élargissement de la plateforme des bénéficiaires de la somme de 30 d pour englober les enfants âgés entre 6 et 18 ans.

S’agissant des logements de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) situés sur la route de Kairouan- Monastir construits dans les années 80, le ministre des affaires sociales a affirmé que ces biens seront destinés à être vendus à leurs habitants qui y résident depuis plus de 10 ans, 20 ans et 30 ans.