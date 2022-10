Des journalistes et des professionnels de différents médias ont observé, jeudi, un rassemblement de protestation devant le Palais du gouvernement, à la Kasbah, pour réclamer la régularisation de la situation de certains établissements médiatiques (confisqués et publics) et l’organisation d’un dialogue à ce sujet.

Dans une déclaration aux médias, en marge de ce rassemblement, le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Yassine Jelassi, a appelé le gouvernement à ” abandonner ses tentatives d’assujettir le secteur médiatique, contrôler les médias et de liquider certains établissements médiatiques “.

La décision de ” soumettre ” l’établissement de la radio Shems FM et celui de Dar Essabeh est un ” choix dangereux ” pouvant conduire à leur fermeture définitive, a-t-il estimé.

Cela, a-t-il dit, va directement conduire au renvoi d’un nombre important de journalistes au chômage et à la provocation d’une tragédie sociale, outre la perte du pluralisme et de la multiplicité dans le paysage médiatique.Jelassi a aussi menacé d’une escalade des mouvements de protestation en cas de non satisfaction des différentes revendications des journalistes.

Il a rappelé que ce rassemblement a été initié par le SNJT et la Fédération générale de l’information relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) pour prévenir l’opinion publique, à l’intérieur du pays et à l’étranger, les autorités tunisiennes ainsi que la société civile qu’une ” tragédie sociale est en train de se préparer ” dans le secteur médiatique.

De son côté, le secrétaire général de la Fédération générale de l’information, Mohamed Saidi, a déclaré aux médias que ” si le gouvernement continue d’ignorer les structures médiatiques, le boycott des prochaines législatives du 17 décembre prochain sera envisageable “.

Le SNJT et la Fédération générale de l’information relevant de l’UGTT avaient appelé, mardi dernier, tous les fonctionnaires du secteur des médias à participer massivement à un rassemblement de protestation, jeudi, devant le siège de la présidence du gouvernement, à la Kasbah, pour manifester leur refus à la politique du gouvernement visant à ” liquider les médias “. I