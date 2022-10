Résultats partiels du 2e tour préliminaire (aller) de la Coupe de la Confédération de football, à l’issue des matchs disputés samedi et dimanche :

Samedi :

St-Michel (Seychelles) – DC Motema Pembe (RD Congo) 0-1

AS Kigali (Rwanda) – Al-Nasr (Libye) 0-0

Ferroviario da Beira (Mozambique) – Diables Noirs (Congo) 2-1

St Eloi Lupopo (RD Congo) – GD Sagrada Esperança (Angola) 2-0

Sporting Gagnoa (Côte d’Ivoire) – JS Saoura (Algérie) 1-0

AS Real Bamako (Mali) – Accra Hearts of Oak (Ghana) 3-0

Hilal Al-Sahil (Soudan) – Pyramids FC (Egypte) 0-2

Kipanga FC (Zanzibar) – Club Africain (Tunisie) 0-0

Al-Akhder (Libye) – Azam FC (Tanzanie) 3-0

Dimanche 9 octobre :

Elgeco Plus (Madagascar) – Marumo Gallants (Afrique du Sud) 1-3

Fasil Kenema (Ethiopie) – CS Sfaxien (Tunisie) 0-0

Royal AM (Afrique du Sud) – Zesco United (Zambie) 0-0

Kwara United (Nigeria) – RS Berkane (Maroc) 3-1

ASCK (Togo) – USM Alger (Algérie) 0-2

Kallon FC (Sierra Leone) – Future FC (Egypte) 0-2

AS FAR (Maroc) – Anglogold Ashanti GBS (Guinée) 20h00

NB : les matchs retour se joueront les 14, 15, et 16 octobre.