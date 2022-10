Pluies éparses et temporairement orageuses prévues sur les régions ouest dimanche après-midi, elles seront parfois abondantes avec chute de grêle et apparition de la foudre localement puis elles concerneront progressivement, les régions est, selon l’INM.

Les vents seront faibles à modérés, d’une vitesse atteignant 40 km/h près des côtes est . Leur vitesse s’éleverait à 70 km/h lors de l’apparition de nuages orageux. Mer agitée près des côtes est et peu agitée au nord.

Les températures maximales varieront entre 23 et 29 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 29 et 33 degrés sur le reste des régions.