Fethi Sellaouti appelle à développer les mécanismes d’apprentissage et d’enseignement

Le ministre de l’éducation Fethi Sellaouti a appelé, jeudi à Tunis, à développer, de manière continue, les mécanismes d’apprentissage et d’enseignement et à orienter les élèves et leurs enseignants vers le domaine de l’intelligence artificielle, devenu une nécessité en matière de formation des futures générations dans les sociétés arabes.

Lors d’une intervention à l’occasion de la cloture de la deuxième semaine arabe de la programmation, Sellaouti a affirmé que la Tunisie souligne son souci continu d’investir dans l’intelligence en tant que vecteur de développement.

Il a ajouté que la programmation est la langue de l’époque moderne et un moyen de communication entre les individus et les groupes et aussi un moyen d’apprentissage qui s’est transformé en un langage universel de gestion de l’humanité, d’où la nécessité pour les leaders de faire promouvoir et propager la culture des sciences de la programmation parmi les enfants et leurs éducateurs.

La manifestation de ” la semaine arabe de la programmation ” se tient sous le slogan ” l’intelligence artificielle et la protection de l’environnement ” à l’initiative de L’Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences ‘ALECSO’.

Le directeur général de l’ALECSO, Mohamed Ould Amar, a déclaré que la semaine arabe de la programmation “fait partie de la formation d’une génération pionnière innovante qui suit le rythme des développements technologiques”, notant que “la prochaine session de la semaine arabe de la programmation sera conforme à une nouvelle vision qui suit le rythme du développement technologique en entrant au milieu de la programmation de Metaverse et NFT

Il a rappelé que “l’organisation s’est lancée dans la préparation d’une plate-forme utilisant la technologie blockchain, à travers laquelle le travail de la semaine arabe de programmation sera présenté, créant une nouvelle dynamique entre les candidats “.