L’ambassade du Qatar à Tunis a affirmé vendredi que le vaccin contre le Covid-19 ne sera pas obligatoire pour tous les voyageurs venant assister à la phase finale de la Coupe du monde 2022, qui débutera le 20 novembre.

Dans un communiqué expliquant les procédures de voyage des supporters concernés par la participation à la Coupe du monde 2022, le ministère qatari de la Santé a indiqué que les procédures de quarantaine pour tous les voyageurs, quel que soit leur pays de départ ont été annulés.

“Tous les visiteurs âgés de plus de six ans, vaccinés ou non, doivent soumettre un résultat négatif à l’examen Covid-19 avant d’embarquer dans les avions à destination du Qatar et un test PCR négatif dans les 48 heures précédant leur départ ou un test rapide négatif dans les 24 heures précédant leur arrivée, ajoutant que les tests rapides indépendants ne seront pas validés”, précise le communiqué.

“En cas e découverte de cas positifs au Qatar, les personnes infectées seront isolées pendant cinq jours, puis elles seront obligées de porter des masques pendant cinq jours supplémentaires”, ajoute la même source.

Le ministère souligne d’autre part que le port du masque reste obligatoire dans tous les établissements sanitaires et les transports en commun.

Les visiteurs peuvent bénéficier des services sanitaires dans l’un des hôpitaux et centres de soin du pays, tandis que les cas d’urgence peuvent profiter des services de santé gratuits dans les hôpitaux publics à condition d’être titulaires de la carte Haya.

Par ailleurs, les visiteurs doivent télécharger l’application mobile de traçage “Ehteraz” sur leur téléphones portables à leur arrivée au pays.

Le Mondial qatari prévu du 20 novembre au 18 décembre, pourra attirer un grand nombre de supporters tunisiens qui assisteront aux rencontres des Aigles de Carthage logés dans le groupe D aux côtés de la France, du Danemark et de l’Australie, comme ce fut le cas lors de la Coupe Arabe de la FIFA, organisée l’année dernière au Qatar.