Tunisie : Yosra Chaïbi évoque l’importance de la diversité des produits biologiques

La secrétaire générale du Syndicat national des agriculteurs du secteur biologique, Yosra Chaibi, a déclaré ce jeudi 6 octobre 2022 que l’organisation a été formée depuis 2019 et comprend environ 100 participants de la culture de plusieurs sortes de légumes et de fruits, y compris le blé et les tomates, en plus des transformateurs et des distributeurs. Ce secteur manque de soutien au niveau de la production ainsi que la promotion de la diversité du produit biologique agricole, qui va au-delà des extraits d’huile d’olive et des dattes.

Elle a ajouté que la forte demande pour ces produits au niveau du marché international nécessite la durabilité du produit, plus d’encouragement, l’encadrement des agriculteurs, le suivi technique de ceux-ci, la fourniture de financement, ainsi que la définition et la commercialisation de la Tunisie en tant que destination pour plusieurs produits agricoles biologiques, rapporte Mosaïque FM.