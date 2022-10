La Fédération royale espagnole de Football a annoncé, mercredi, que l’Ukraine s’associait à la candidature hispano-portugaise pour organiser la Coupe du monde 2030.

” La Fédération royale espagnole de football et la Fédération portugaise de football (FPF) ont intégré la Fédération ukrainienne de football (UAF) dans la candidature ibérique à l’organisation de la Coupe du monde 2030 “, souligne la fédération espagnole dans un communiqué.

” La candidature bénéficie du soutien inconditionnel de l’UEFA dans un projet global et transformateur pour le football européen dans une situation exceptionnelle “, ajoute la même source.

” Luis Rubiales et Fernando Gomes, les dirigeants de la RFEF et de la FPF, ont compris qu’il n’y a rien de mieux qu’une Coupe du monde pour transmettre un message fort qui servira de source d’inspiration pour l’avenir “, indique l’organisme footballistique espagnol.

” Avec le soutien total d’Aleksander Ceferin, la candidature ibérique intègre la fédération présidée par Andriy Pavelko afin de construire des ponts et de projeter un message d’unité, de solidarité et de générosité de l’ensemble du football européen “, fait noter le communiqué, précisant que ” la candidature renforce les liens avec l’Europe en suscitant l’espoir et en fournissant au peuple ukrainien, qui a exprimé sa fierté et sa gratitude de participer à ce projet, les outils de la reconstruction “.