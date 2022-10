Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions et cellules orageuses accompagnées de pluies attendues l’après-midi sur le centre et localement le sud et le nord ouest, avec chute de grêle et apparition de la foudre par endroits.

Vent généralement modéré, mais qui dépassera 80 km/h sous orages.

Mer peu agitée à agitée l’après-midi. Baisse légère des températures et les maximales seront comprises entre 25 et 31 °C et situeront à 23°C sur les hauteurs ouest du pays.