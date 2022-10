La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa a annoncé, mardi, le lancement d’un nouveau programme pour le renforcement des politiques locales de sécurité urbaine dédié aux enfants et aux jeunes dans quatre municipalités pilotes (Sidi Bourouis à Siliana, La Nouvelle Tabarka à Jendouba, El Marja au Kef et Nabeul).

Lors d’une journée d’études organisée à Tunis, la ministre a précisé que ce programme, lancé en partenariat avec l’Observatoire des droits de l’enfant et le centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité en Tunisie, vise à associer tous les intervenants locaux dans la protection des droits de l’enfant et des jeunes afin de garantir un environnement sécurisé.

” Il s’agit, en outre, de renforcer la participation des enfants et des jeunes dans la vie publique et de leur inculquer les valeurs du travail, de l’appartenance et de la cohabitation “, a-t-elle dit.

La ministre a souligné que cette expérience pilote sera généralisée progressivement dans toutes les régions intérieures notamment dans les communes les moins chanceuses afin de réduire les inégalités entre les enfants et ce, en concrétisation du principe de l’égalité des chances entre toutes les catégories sociales et pour diffuser la culture des droits de l’enfant.

Selon Amel Belhaj Moussa, le conseil municipal des enfants serait le cadre propice pour discuter les questions relatives aux droits de l’enfant comme la protection sécuritaire, environnementale, sanitaire, éducative, culturelle et autres.

De son côté, la directrice de l’observatoire des droits de l’enfant, Hajer Chérif a fait savoir qu’un atelier de travail sera organisé demain mercredi pour entamer l’évaluation de la situation dans chaque municipalité afin de fixer les politiques et les mécanismes adéquats à la mise en œuvre de ce programme.

Elle a, en outre, indiqué que dans le cadre de ce programme, plusieurs actions de sensibilisation et de formation seront organisées pour échanger les bonnes pratiques soulignant le rôle important des municipalités dans la bonne gestion des affaires locales bien que la protection sécuritaire des enfants et des jeunes relève encore des attributions des directions centrales.

Pour sa part, le président du bureau de Tunis du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, Samir Marmouri a souligné que les conseils municipaux sont appelés à jouer pleinement leur rôle pour garantir la protection des enfants et des enfants de tous les dangers.