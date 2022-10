Environ 10911 infractions économiques ont été relevées, du 23 août au 1er octobre 2022, par les services de contrôle économique, selon un communiqué publié, lundi, par le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Et de préciser que ces infractions sont réparties en 3507 infractions pour le secteur de légumes et fruits, 1889 infractions pour le secteur de l’aviculture, 5011 infractions pour le secteur de distribution des produits subventionnés et 504 infractions pour le secteur des fournitures scolaires Les équipes de contrôle économique ont saisi, dans le cadre d’un programme commun de lutte contre les pratiques de monopole et de spéculation réalisé entre le ministère du commerce et les services sécuritaires dans les différentes régions du pays, 6602 tonnes de fruits et légumes, 26,812 tonnes de viande de volailles,171300 œufs , 194 tonnes de farine subventionnée, 25 tonnes de pâtes alimentaires et 14130 litres d’huile végétale subventionnée.

Les opérations de contrôle ont permis de saisir 9081 litres de lait, 52 tonnes de sucre blanc en vrac, 110780 pièces de fournitures scolaires, 110865 litres d’eau minérale, 153 tonnes de produits de construction (ciment..) et 36646 paquets de cigarettes. Parallèlement, le ministère du Commerce a fait savoir que 61 opérations de contrôle ont été effectuées, du 23 août au 1er octobre 2022, dans toutes les régions du pays et que 19157 visites de contrôle supplémentaires ont été réalisées tout en enregistrant 4519 infractions économiques .

Les équipes de contrôle économique ont effectué 38 opérations de contrôle des dépôts frigorifiques et de stockage. Ces opérations ont abouti à la saisie de 6528 tonnes de légumes et fruits dont 5171 tonnes de pommes de terre, 1316 tonnes d’oignons secs et 41 tonnes d’autres fruits et légumes.