Monastir : 93 infractions enregistrées lors d’une campagne de contrôle économique

Une campagne de contrôle économique organisée par la direction régionale de commerce et de développement des exportations dans le gouvernorat de Monastir a permis de relever 93 infractions économiques durant 496 visites effectuées, a indiqué dimanche la directrice régionale du commerce, Zahra Thabet. Les brigades de contrôle économique ont saisi 80 tonnes d’oignons secs dans un dépôt de la région.

150 cahiers subventionnés ont été également saisis pour une augmentation de prix. Les infractions portent notamment sur l’absence d’affichage des prix et la non présentation de facture d’achat en plus de l’augmentation des prix.

Ces infractions ont concerné les secteurs des produits subventionnés, des produits alimentaires de vente en gros et en détail, des légumes et des fruits, les librairies et les fournitures scolaires ainsi que les viandes blanche et rouge et les fruits secs.