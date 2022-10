Manouba : Le Centre de protection des Personnes âgées se dote d’une bibliothèque

En coopération avec les bibliothèques publiques de Denden et Manouba, le Centre de protection des personnes âgées à Manouba vient de se doter d’un espace bibliothèque pour la lecture et les activités culturelles, et ce, à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre.

La nouvelle bibliothèque compte plus de 6000 livres d’intérêts divers, répondant à tous les goûts des personnes âgées, dans un espace qui offre la possibilité pour la pratique de diverses activités culturelles.

“Les besoins des personnes âgées ne se limitent pas uniquement au social et au médical, ils sont aussi d’ordre culturel, spirituel et ludique”, a indiqué à l’Agence TAP, Zina Hmid, responsable au centre, notant que l’espace sera connecté au réseau internet afin de faciliter la communication entre les pensionnaires et leurs proches.

Au programme de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, des rubriques artistiques, sanitaires et sportives organisées au profit des 83 pensionnaires du centre.