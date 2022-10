Les étudiants tunisiens en médecine rapatriés d’Ukraine pourront effectuer leurs stages dans les hôpitaux

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la santé ont annoncé, vendredi, que les demandes des étudiants tunisiens en médecine rapatriés d’Ukraine seront étudiées et il sera possible, dans la limite de la capacité d’accueil disponible, d’effectuer les stages demandés dans les hôpitaux tunisiens.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précise que cette décision a été prise en concertation avec les facultés de médecine et les facultés de médecine dentaire et de pharmacie de Monastir et ce, dans le cadre du suivi de la situation des étudiants tunisiens revenus d’Ukraine suite au déclenchement de la guerre dans ce pays depuis février dernier.

Les étudiants concernés sont appelés à contacter l’une des facultés citées afin de prendre les mesures nécessaires, ajoute le communiqué.