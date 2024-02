Météo : pluies dispersées et orageuses cette nuit

La pluie bienfaitrice se poursuit ce soir… Le temps de la nuit de mardi sera marqué par des averses dispersées dans la plupart des régions, parfois orageuses et localement fortes dans le nord et le centre-est, avec possibilité de grêle par endroits.

Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur ouest sur le sud, modérés près des côtes et dans le sud, avec des tourbillons de sable locaux dans le sud-est, et de faibles à modérés ailleurs.

Les températures nocturnes varieront entre 6 et 12 degrés dans le nord, le centre et le sud-ouest, autour de 4 degrés dans les régions montagneuses de l’ouest, et entre 12 et 14 degrés dans le reste des régions.