Ben Arous : Bientôt la réouverture du jardin d’enfants public à Ezzahra

Le jardin d’enfants public à Ezzahra (Gouvernorat de Ben Arous), reprendra ses activités très prochainement, après le parachèvement des travaux d’aménagement et d’entretien et son équipement par le matériel nécessaire.

Le directeur régional de la famille, des femmes, des enfants et des personnes âgées à Manouba, Mohamed Khemira a indiqué à l’Agence TAP qu’il a été décidé de la réouverture du jardin d’enfants après que le ministère de tutelle ait annoncé le démarrage de la mise en œuvre du programme de jardins d’enfants publics visant à la création de jardins d’enfants publics inclusifs dans les régions où les services préscolaires font défaut.

Les autorités concernées œuvrent à parachever les démarches administratives et juridiques et à soumettre des propositions relatives aux aspects financiers et aux moyens logistiques et humains nécessaires à la reprise des activités de cet établissement public, dans une période ne dépassant pas quelques semaines.

A noter que le gouvernorat de Ben Arous compte 13 clubs d’enfants répartis sur les délégations de la région, 4 centres intégrés de l’enfance, un complexe pour enfants, un centre informatique pour enfants, 40 crèches, 344 jardins d’enfants et 45 clubs d’informatique destinés aux enfants.