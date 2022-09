Des pluies éparses et orageuses se poursuivent, mardi soir, sur le nord et le centre-est. Elles seront parfois intenses sur les côtes Est.

Le vent soufflera fort sur ces régions. La mer sera très agitée et la vigilance est requise en pratiquant des activités maritimes.

Les températures varieront la nuit entre 18 et 23 °C sur le nord et le centre et entre 23 et 28 °C sur le sud.