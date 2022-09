Incidents de Mornag : Douze gardes à vue pour “entente criminelle”

Douze personnes ont été placées en garde à vue sur fond de constitution d’une entente criminelle, suite aux incidents survenus, dimanche, à Mornag, dans le gouvernorat de Ben Arous, lorsque un vendeur ambulant s’est suicidé par pendaison à son domicile, samedi dernier.

Dans un communiqué publié, mardi, le département de l’Intérieur a indiqué que dans le cadre du suivi de l’évolution de la situation dans la ville de Mornag, dimanche dernier, “une centaine de personnes, dont la plupart des délinquants, se sont rassemblées au carrefour du marché à Mornag et ont lancé des cocktails Molotov sur les unités de sécurité, brûlé des pneus et bloqué la route”.

Aussitôt informées, “les forces de l’ordre ont dû intervenir pour disperser les émeutiers et ont procédé à l’arrestation de 12 agresseurs”, rapporte la même source.

Interrogées par les enquêteurs, les gardés à vue ont “avoué avoir reçu une somme d’argent d’une personne appartenant à un parti politique dans le dessein de provoquer des troubles et exacerber la tension”.

Le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête sur fond de constitution d’une entente criminelle dans le but de porter atteinte à l’ordre public et aux biens privés et publics. A cet effet, douze personnes ont été placées en garde à vue et d’autres ont été interpellées pour suspicion d’incitation et de distribution d’argent.