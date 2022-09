DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Pluies éparses et orageuses attendues, ce mardi

Des pluies éparses et orageuses sont attendues sur les côtes nord et sud, avec des orages parfois violents et chute de grêle dans des endroits limités, puis progressivement dans certaines régions de l’Est, du nord et du centre.

La vitesse du vent devrait atteindre 60 km/h près des côtes nord, et lors du passage des orages. La mer sera agitée à très agitée au nord.

Une baisse relative attendue des températures sera également enregistrée. les maximales seront comprises entre 23 et 29 degrés au nord et au centre, et entre 29 et 34 au sud, et atteignant 37 à Al-Borma et à Borj al Khadra.