Kasserine : Journée d’étude sur le droit de l’enfant à l’éducation

Le taux du décrochage scolaire dans le gouvernorat de Kasserine est très élevé au niveau des collèges, mais reste très proche de la moyenne nationale, a indiqué, samedi, l’inspecteur général des écoles primaires à Kasserine, Boudali Assali.

Selon les statistiques de l’année scolaire 2020-2021, le taux de décrochage scolaire à Kasserine au cycle primaire s’élève à 1,3% chez les garçons et 1% chez les filles, et à 5,75% chez les garçons et 2,85% chez les filles au niveau des collèges. Dans le cycle secondaire, cette proportion a atteint 3,6% chez les garçons et 2,26 chez les filles, a précisé Assali lors d’une journée d’étude sur ” le droit de l’enfant à l’éducation et les mesures de lutte contre le décrochage scolaire “, tenue samedi à Kasserine.

Dans ce contexte, Assali a expliqué que le phénomène de l’abandon scolaire est d’autant plus complexe que multidimensionnel, notant que, par conséquent, il ne peut être abordé par la seule approche académique. Il s’agit selon lui d’un problème d’une dimension étatique dont la solution est à concevoir à un niveau central, avec le soutien des organisations nationales et de la société civile.

Il a souligné que la réflexion académique générale évoque les causes psychologiques, sociales, pédagogiques et éducatives du décrochage scolaire, mais que l’étude de ce phénomène doit être menée d’une manière spécifique et personnalisée compte tenu de la disparité des causes selon les zones géographiques.

Selon la même source, les chiffres officiels en Tunisie pointent vers une augmentation significative du nombre d’abandons scolaires au cours des dix dernières années. D’après les dernières données, 72 991 élèves ont complètement abandonné l’école au cours de l’année scolaire 2019-2020, dont 34460 à l’enseignement secondaire, 31311 au niveau des collèges et 7220 dès le cycle primaire.