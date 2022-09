Le Parti des Travailleurs a publié un communiqué dans lequel il considère que l’article 55 concernant les changements de la loi électorale cache des idées d’une nouvelle dictature en Tunisie.

Le parti souligne que les lois 54 et 55 sont “fascistes” et constituent un grave danger et une menace pour la liberté et la démocratie auxquelles aspire le peuple, et sont dépourvues de toute légitimité…, selon le texte du communiqué.