Le temps pluvieux persistera, jeudi soir, sur la plupart des régions. Les pluies seront parfois intenses sur le centre avec chute de grêle et apparition de la foudre par endroits.

La vigilance est requise en raison du vent actif prés des côtes et sous orages. La mer sera agitée à très agitée sur les côtes Est.

Les pluies varieront la nuit entre 17 et 21°C dans le nord et le centre et entre 21 et 25°C dans le sud et atteindront 30°C à El Borma et Borj El Khadhra.