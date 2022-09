Une baisse des températures sera enregistrée, mardi, avec des vents du Nord Ouest. Les maximales oscilleront entre 27 et 33 degrés dans le nord, le centre et les régions côtières Sud Est, entre 36 et 41 degrés ailleurs et atteindront 43 degrés à El Borma et Borj El khadra avec des coups de sirocco.

Des pluies faibles et locales seront possibles, le matin, dans le Nord et le Centre Est. Des cellules orageuses seront observées, l’après-midi, dans le centre et sur les hauteurs accompagnées des pluies éparses. Ces précipitations seront parfois orageuses avec des chutes de grêles et apparition de la foudre dans certains endroits. Le ciel sera partiellement, nuageux sur le reste des régions.

L’activité du vent nécessite la vigilance près des côtes. Sa vitesse peut atteindre 50 km/h. La mer sera agitée à très agitée au nord.