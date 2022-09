Kaies Saied : Un projet de loi sera élaboré pour rétablir l’école normale supérieure et l’école normale

Un projet de loi sera élaboré pour rétablir l’école normale supérieure et l’école normale, a annoncé jeudi le président de la république Kaies Saied.

Les réformes dans le secteur de l’éducation ne seront efficaces sauf si elles sont intégrales et portant sur les différentes étapes de l’enseignement, a souligné le président de la République.

Il a ajouté, lors de l’ouverture au palais de Carthage des travaux de la réunion du conseil des ministres, qu’il faut réformer tout le système afin d’accorder à l’enseignement la place méritée dans la politique de l’Etat.

Saied s’est adressé aux élèves et aux étudiants à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire, en leur souhaitant succès et réussite. Il a également présenté ses remerciements aux enseignants, employés et ouvriers, pour leurs efforts déployés dans les différents établissements scolaires.

Plusieurs lacunes existent toujours mais avec la détermination seront évitées et les problèmes seront surmontés, a noté le président. Saied a encore souligné l’importance du secteur de l’éducation et de l’enseignement c’est pourquoi a-t-il dit, le conseil supérieur de l’éducation a été crée et a été mentionné dans la nouvelle constitution, afin d’accorder à ce secteur la place de choix et le classer parmi les priorités.