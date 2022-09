Pluies orageuses sont attendues vendredi à partir de l’après-midi, dans le nord, et localement dans le centre. Elles seront parfois abondantes et accompagnées de chutes de grêle.

Températures relativement, en baisse dans le nord et les hauteurs. Les maximales oscilleront entre 30°c et 36°c et entre 37°c et 43°c ailleurs où elles seront accompagnées de coups de sirocco.

La vitesse des vents dépassera 70km/h au moment de l’apparition des cellules orageuses. Mer ondulée à agitée dans le nord.